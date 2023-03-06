其中，現代汽車氫能SUV車NEXO等共售出332輛，排名第一，年減17.2％。排名第二是豐田，氫能車售出295輛，年減9.5％。

南韓氫能車本土銷量為310輛，以42.7％的全球占有率排名第一，但銷量年減3.7％。SNE Research分析稱，南韓政府的電動汽車補貼於1月耗盡，且新一年的補貼發放計劃尚未敲定，對銷量產生一定影響。