基隆捷運總經費大漲，而地方負擔分攤經費，基隆市從17億元大漲至53.86億元，民眾黨日前痛批基隆捷運是騙局、「恐讓基隆陷入財政黑洞」；交通部鐵道局今（6）日傍晚表示，基捷建設經費主要受缺工、物價漲、調整路線及用地取得方式改變等4項因素才大增，「並非因首長更迭之因素調整，亦非報載所稱政治考量。」

基隆到南港的通勤軌道建設，命運多舛。先是2017年總統蔡英文宣布，斥資逾80億元打造 Tram-Train輕軌系統；2020年10月時任交通部長林佳龍宣布，基隆輕軌升級捷運並升級為中運量（LRRT）；2022年2月前行政院院長蘇貞昌又宣布第一階段八堵至南港車站間路線，預估經費已增至約425億元；不料今年2月交通部長王國材拜會新北市長侯友宜的會議資料顯示，這項計畫經費已由425億元暴增至約697億元，其中，基隆市負擔額更飆升至53.85億元。

交通部鐵道局今（6）日傍晚表示，基捷建設經費主要受「疫情影響缺工缺料」、「營建物價大幅上漲」、「配合地方需求採深入市區方案調整路線車站」，及「部分用地取得方式改變」等4項因素，預估總經費才大增為697億元。

鐵道局說，至於地方經費分擔，是參酌「中央對地方補助辦法」的大眾捷運系統規劃及建設計畫規定辦理。

鐵道局解釋，除上述營建物價大幅上漲及用地取得方式（基隆轄區北五堵路段用地取得由區段徵收改採一般徵收方式）等，另基隆市政府自今年起財政等級由4級調升至3級，中央補助比例由86％調降為84％，基隆市政府分擔經費由17.7億元增加為53.86億元，並非因首長更迭的因素，亦非報載所稱政治考量；且基隆、新北及台北市之經費分擔均採一致性原則估算。