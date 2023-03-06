馬祖莒光鄉近期因缺乏肉品，讓防區駐軍吃了好幾天白飯加罐頭，有官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」，引發熱議。臉書粉專綠查錶貼出迷因哏圖諷刺蔡政府看不見前線缺糧，還有網友酸：終於知道為何要買火山佈雷車了，誰敢去沙灘許願就讓你玩踩地雷。

近日在馬祖莒光鄉有阿兵哥在沙灘寫字抗議「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」、「馬防部伙房主菜都是白飯」、「不要罐頭」。此外，爆料公社也有馬祖阿兵哥表示，伙食補給船已經一個月沒開，大家都快撐不下去，形容是「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」。馬防部雖承諾協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品撥補莒光地區，以C-130運輸機採空運方式前運副食品，補足官兵實需，但仍遭網友酸爆「還沒開戰就缺糧」。

綠查錶對此直批，放任日媒與綠營抹紅退役官兵，卻不見前線現役士兵缺肉缺糧。他並PO出一張迷因哏圖，只見圖中一名女子荒島求生，在沙灘用石頭排出「HELP（救命）」，但天上飛機路過都沒人發現；然後她改變排字成「不要罐頭」，海空支援就紛紛趕到，讓這名女子大翻白眼。

他引用網友的開玩笑說「終於知道為何要買火山佈雷車了，誰敢去沙灘許願就讓你玩踩地雷！」網友也酸「原來佈雷是防自己人在海邊洩露政府的無能啊！天怒人厭的政府果然聰明超前部署」、「國軍官兵在溟盡動眼中毫無價值」、「吃肉的都是朝廷官員啊！」、「這個政府，只要會影響選票的，才會動」、「國防部說要徹查，原來是徹查誰許的願？」、「火山佈雷真是意義深遠，高」、「沒事幹軍人，有事軍人幹」。