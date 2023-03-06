兆豐銀行繼2021年2月金邊桑園支行開業後，新南向拓點再傳喜訊。兆豐銀於柬埔寨的第6個據點「大金歐支行」於6日正式開業，為新南向業務再添動能。本次由兆豐銀董事長張兆順率隊親赴柬國主持開幕儀式，並邀請當地政商名人及台商客戶，如美德醫集團及佳奇集團共襄盛舉。我國政府近年力推新南向政策，新南向國家已成為國銀海外獲利重要引擎。兆豐銀以實際行動力挺台商，並於去年10月獲金管會頒發「獎勵本國銀行加強辦理於新南向政策目標國家授信方案─中小企業授信特別獎」，同時獲僑委會海外信用保證基金8項大獎肯定，居全體金融機構之冠。

大金歐支行為兆豐銀在海外的第39個據點，更是首家進駐大金歐市的台資銀行。兆豐銀於柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共設有22處據點，在新南向國家布局完整，積極掌握產業鏈重組商機。

張兆順表示，兆豐銀進入柬國市場已邁入第12年，首個據點金邊分行於2011年開業，隨後陸續設立5家支行在地深耕，持續參與當地發展，去年金邊分支行放款較前一年度成長突破2成，近期更主辦柬國資產規模最大的企業集團－加華集團旗下海外柬華投資公司（OCIC）8,500萬美元聯貸案，並投資柬埔寨新金邊機場（德崇國際機場）開發債券，兆豐搶先其他台資銀行進駐大金歐市，希冀及早搭上這班區域整體發展的列車。兆豐銀表示，大金歐市具備優越的發展潛力，除位於前往越南的交通要道，距離金邊市中心僅約10公里，且60米寬的洪森大道通車後，沿線人口成長，商業活動興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，週邊住宅及商業開發帶動的金融商機可期，極具發展潛力。

兆豐銀將持續憑藉豐富的海外經營經驗，透過完整的全球據點網絡，整合國內外資源力挺台商，提供零時差、有溫度的一站式服務，並接軌國際，推動淨零轉型及ESG企業永續經營，善盡優質金融機構的社會責任，與客戶攜手共創雙贏，持續朝亞洲最佳區域銀行的目標邁進。