美軍去年3月新成立的陸戰隊濱海作戰團，近期在美國南加州為可能的太平洋島嶼作戰進行一項長達10天的演習。外媒指出，這支部隊的作戰能力較為特別，它是為了應對未來與中國在太平洋第一島鏈可能產生的戰鬥而設置，這次在南加州的演訓是為了測試新的作戰概念。

《紐約時報》報導指出，隨著美國與中國的關係惡化，為太平洋島鏈未來可能發生的衝突備戰非常重要，包括美國陸戰隊司令在內的6名將軍，都親自前往加州視察這次演習。

《德國之聲》說，這支新創建的部隊，在這場為期10天橫跨南加州的演習中正面臨著最嚴峻的考驗，雖然演習未使用實彈，但在接下來的兩年裡，這支新部隊的訓練日程非常緊密，演習次數大約是大多數步兵團的4到5倍。下一次的考驗將於4月在菲律賓舉行。

Our #Marines with 3d Littoral Combat Team, 3d Marine Littoral Regiment fire M777 howitzers during Marine Littoral Regiment Training Exercise (MLR- TE) at Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms, California. pic.twitter.com/SPlW5Wv51d — 3rd Marine Division (@3d_Marine_Div) February 25, 2023

報導指出，該部隊的建立是為了在南太平洋的島嶼和沿海地區作戰，它還獲得了特殊裝備和戰術創新的自由，以弄清楚其首要優先目標：如何與中國軍隊開戰並取勝。由於交戰雙方都有大量的間諜衛星，任何打開小型通訊設施或手機的人，都可能成為對方遠程火箭或導彈攻擊的目標，這與911事件以來美軍所面臨的戰場是截然不同的。

《紐約時報》指出，軍事規劃者認為，未來美國與中國的任何潛在戰鬥，可能發生在五角大廈通常稱為第一島鏈的地方，其中包括沖繩和台灣，一直到馬來西亞，以及南海和南沙群島、西沙群島等有爭議的島嶼。

報導指出，迄今為止的所有工作將導向成立一個新的作戰單位，即美國陸戰隊第12濱海作戰團。美軍領導人表示，該團將於2025年在日本沖繩成立。

美媒曾報導說，第12濱海團是計劃在印太地區部署的3個濱海作戰團中的第2個。而第1個濱海團已於2022年3月啟動，駐紮在美國夏威夷。在啟動後的數周內，該團也參加了美國與菲律賓的軍事演習。

據稱，新組建的第12濱海團將由1800至2000名人員組成，另配置一個步兵營和一個反艦導彈任務組織，能夠支持較小的單位進行遠程反艦打擊、使用無人機、進行防空行動和情報收集。

日媒指出，拜登在與日本首相岸田文雄會晤時曾表示，在新的國家安全戰略基礎上，要使美日軍事同盟現代化，但如果東京不大幅增加支出並與華盛頓攜手合作，面對中國大規模的軍事建設，日本將無法抗衡。

不過，在這種背景下，人們擔心中國、俄羅斯和北韓會聯手行動，日本防衛省也因此討論了中國、北韓和俄羅斯在台海衝突中進行協調的可能性。而如果美日沒有能力處理多個同時發生的威脅，雙方未來面臨的情況將具有挑戰性。