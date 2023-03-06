阿滴被挖出配戴「析」項鍊。（資料照片）

Netflix於本月3日上架的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述韓國四大邪教「JMS」、「五大洋」、「嬰兒花園」、「萬民中央教會」，第一集揭露的「攝理教」教主鄭明析自80年代發跡，以上帝治療的名義誘姦，還曾一夜非禮50名以上女信徒，行徑變態，令人髮指。

台灣知名YouTuber阿滴，這2日被網友發現曾配戴帶有鄭明析名字「析」的項鍊，今（6日）晚間，阿滴在IG限時動態發聲回應。表示剛上大學時在校園中接觸到攝理教，當時參與教會活動如主日、才藝班、分享福音…等等，對他們而言就像是參與一般教會有的例行活動。

他表示早在6年前就跟妹妹離開教會，「最近媒體報導的紀錄片内容，在我們當年參與教會時的確知道鄭明析因為性侵案件正在獄中，但教會人員會不斷說明這件事是被冤枉的，並以韓國宗教鬥爭、利益抹黑等原因讓教友相信這是一起冤獄事件，並表示上網查到的都是蓄意攻擊的不實資訊。在過程中我們逐漸對教義產生疑慮，教會也有很多嚴格的規定，漸漸無法符合我們的價值觀，因此我與妹妹在6-7年前就離開了教會。昨晚在看完紀錄片後，我們也更加確定多年前離開攝理教是正確的選擇。」

事實上，經紀公司稍早曾向《中國時報》表示，「我們有發現網路上這2日的討論，晚點阿滴會在限動上發表聲明，他正在整理他所要發表的內容，我們希望以一次聲明為主。」

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