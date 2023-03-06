後天就是3月8日婦女節，看好女性消費實力，飯店業紛紛獻上為女性打造的活動拚商機。台北喜來登大飯店一系列女神節餐飲與住宿活動優惠，針對女性消費者喜歡甜食的需求，推出外型華麗吸睛的女王皇冠蛋糕，更結合獲選為女性最想收到的按摩神器、台灣第一大品牌筋膜槍合作住宿專案。

台北喜來登大飯店瞄即日起至3月31日推出「女神節」，打造一系列獨寵女性活動。4人並有女性同行，在平日於館內人氣自助餐廳「十二廚」用餐可享8折；「比薩屋」在活動期間推出調酒天天買2送1，最多可幫消費者省下600元；「桃山」日本料理餐廳不僅有春季新品上市，還祭出各式美食優惠；點心房主廚莊光敬還為女性全新訂製一款精緻又華麗的「女王皇冠蛋糕」，蛋糕上更擺上皇冠，外型華麗又吸睛。

「寵愛女神」住房專案的房客可獲贈「火星計畫迷你輕量筋膜槍組」。（台北喜來登大飯店提供）

住房方面，飯店以深受女性喜愛的「舒壓神器」誘客，入住「寵愛女神」住房專案，每晚6800元起，可獲贈市價3990元、擁輕量美型的外觀的「火星計畫迷你輕量筋膜槍組」，讓女性們在房內即可體驗專業級按摩，再享24小時住宿禮遇與雙人自助早餐。

「愛美の住房專案」送房客價值千元的美麗好禮包。（台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店也在婦女節的月份攜手台灣知名電商保養品牌，推出為期一整個月的「女王節愛美の住房專案」。3月期間入住專案，就送房客價值千元的美麗好禮包，禮包包含BB水光極效安瓶精華及BB益生菌組合，讓房客內外保養都兼顧，每晚含早餐3388元起。