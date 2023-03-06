台灣麥當勞近年來多次改變菜單、產品內容，近日又宣布將在3月15日起調整菜單。不過一位女子怒轟，「麥當勞真的越來越爛」，怒轟麥當勞產品不只漲價、越變越小，甚至還把煎到焦黑的麵包賣給客人，照片曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「麥當勞真的越來越爛，不僅漲價，東西還越來越小，今天早上買的滿福堡焦成這樣還敢賣給客人」，最後她只好進行客訴；仔細一看附圖則能發現，豬肉滿福堡的玉米麵包內側的確出現明顯焦黑，而且上下兩面都一樣有焦黑情形，另外原PO也補充，握麵包的手是一位男生的手掌，並不是她的手掌，「而且漢堡真的小」。

一名女子買到燒焦的豬肉滿福堡後，除了客訴以外，也抱怨麥當勞漲價、產品縮水、品質變差。（翻攝自臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「真的越來越難吃」、「滿福堡的麵包口感感覺跟以前差了不少～」、「東西小沒關係，糖醋醬難吃我就不光顧麥當勞了」、「品質真的變差很多」、「真奇怪到這年了那個容易把麵包烤焦的機器還沒把它淘汰掉」、「縮小很久了，不過焦了也敢出，你遇到的廚房看來過很爽」。

另外也有人建議可以吃其他替代品，「我都不吃它家漢堡，不如吃早餐店的」、「早餐店的打趴麥當勞」、「我這短短不到500公尺，麥當勞、漢堡王、肯德基、丹丹都有…麥當勞是最後選擇…盡可能不去」、「我家附近有麥當勞跟漢堡王，改買漢堡王讓我愉悅多了」。