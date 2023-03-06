2023年第5屆WBC世界棒球經典賽後天登場，日本隊9日首戰對上大陸隊，派出「二刀流」大谷翔平先發，10日第2戰對上南韓隊，先發則是達比修有，讓韓媒記者納悶為何不派大谷對決韓國，對此，日本記者分析可能的原因。

經典賽B組預賽在東京巨蛋開打，儘管監督栗山英樹尚未宣布先發人選，但多家日本媒體都預測和大陸的首戰中，將派出大谷翔平打頭陣，對此，韓媒《OSEN》非常不解，還提及日本傳奇投手上原浩志過去在節目說：「大谷對決大陸，我認為太可惜了」。

近日《OSEN》赴日採訪詢問記者小谷真彌的看法，小谷真彌也做出分析，「雖然栗山監督沒明確說過，但和大陸的比賽是首賽，具有象徵性意義，應該派出日本最具代表性的選手，而這個人就是大谷翔平。」而小谷真彌回答完問題後，不忘告訴韓媒，「達比修有也是很好的投手。」