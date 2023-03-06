新北市三重區5日下午發生火警，有處民宅內的電動自行車疑似過充，導致鋰電池自燃，鄰近居民發現後趕緊報警並持滅火器滅火，所幸警消到場後火勢已撲滅，後續由消防人員接手灑水降溫，無造成人員傷亡。

新北市消防局5日下午2時許獲報，三重大同南路一處位在市場內的民宅中，有輛充電中的電動自行車發生自燃，立即出動消防人員趕赴現場滅火，所幸抵達現場後，火勢已被周邊居民合力撲滅，消防人員隨即接手以水線持續降溫，無造成人員傷亡，火勢也沒有向外延燒釀成更大的災情。

據了解，該民宅平時無人居住，只有屋主一家有時會前來煮飯用餐，當天早上7時他們先把電動自行車牽來此處充電後便離開，結果沒想到剛買一年多的電動自行車疑似鋰電池過充導致起火，最後燒到只剩骨架。

新北市第三消防大隊表示，近來常發生鋰電池產品火警，包含在去年10月三芝發生電動公車充電中起火、今年1月三重區電動腳踏車電瓶爆炸起等，電動車火警持續層出不窮、不容小覷。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，針對鋰電池的使用，民眾應注意各類產品注意事項並保持高警覺性，正常使用狀態下鋰電池不會突然爆炸，但鋰電池也最怕碰撞及重摔，外部短路、內部短路及電池過充等3種狀況也需多加注意。