材料-KY表示，中美貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，導致供應鏈重新排序，除絲束持續受惠外，大陸醋片內需市場也活絡看好。今年訂單已陸續談妥，加上絲束及醋片新產規劃，營運加速衝刺。
材料-KY目前絲束廠年設計產能20,000噸，預計3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另規劃6月完成3,000噸醋片產能擴增，支援擴大搶市。
此外，材料-KY因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。
伴隨絲束和醋片需求續強，且銷售價格調漲，材料-KY（4763）營收連七個月突破4億元高檔水準，2月營收4.59億元，年增率136％，續創上市以來新高。
材料-KY表示，中美貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，導致供應鏈重新排序，除絲束持續受惠外，大陸醋片內需市場也活絡看好。今年訂單已陸續談妥，加上絲束及醋片新產規劃，營運加速衝刺。
材料-KY目前絲束廠年設計產能20,000噸，預計3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另規劃6月完成3,000噸醋片產能擴增，支援擴大搶市。
此外，材料-KY因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。
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