董事會6日也決議，今年每股將配發現金股利13.58元，配發率高達91.08％。

宏璟去年EPS下降至1.17元 擬發1元現金股利
華夏 去年每股虧0.64元
三商家購去年每股賺0.82元、擬發現金股利0.73元
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