崑鼎今年每股配發13.58元現金股利 20:472023/03/06 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廢棄物處理大廠崑鼎（6803）董事會6日通過2022年財報，稅後純益10.45億元，年成長14.7％。每股稅後純益（EPS）14.91元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 董事會6日也決議，今年每股將配發現金股利13.58元，配發率高達91.08％。 宏璟去年EPS下降至1.17元 擬發1元現金股利 華夏 去年每股虧0.64元 三商家購去年每股賺0.82元、擬發現金股利0.73元 #崑鼎 #董事會 #每股 #配發 #元現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福懋2022年EPS2.02元 每股將配發1.5元現金股利 17:242023/03/03 財經 明道大學欠薪2個月組自救會 新企業主3月中旬將接手 17:402023/03/03 生活 神基 外資持股回升 04:102023/03/05 證券．權證 第一銅配發現金股利0.4元 19:122023/03/06 財經 戴爾財報優 但展望不樂觀拖累股價 23:442023/03/03 財經 華銀董座張雲鵬領軍 落實公平待客 04:102023/03/03 金融．稅務 傳奇 董事會通過減資4成 04:102023/03/04 證券．權證 兆豐金掛保證 維持股利穩定 04:102023/03/04 金融．稅務 跌破眼鏡！慧洋自結2月每股稅前虧損0.26元 16:222023/03/03 財經 崇越電擬配息4.41元 配發率七成 04:102023/03/03 證券．權證 亞昕去年每股賺0.67元 6月6日董事改選 19:142023/03/03 財經 《航運股》慧洋2月每股稅前虧0.26元 3月後漸入佳境 16:592023/03/03 財經 台灣光罩 40奈米將投產 04:102023/03/06 證券．權證 訊舟去年轉虧為盈 擬配發1元現金股利 19:032023/03/03 財經 大震撼 慧洋2月每股稅前虧0.26元 04:102023/03/04 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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