2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定。而近日《DailyView網路溫度計》就分析出了，近三個月總統副總統熱門人選，結果由台中市長盧秀燕好感度奪冠，為1.18，引發討論。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近三個月總統副總統熱門人選，從結果可以看到，以聲量排名來看，第十名是「駐美代表」蕭美琴，有56239筆聲量，好感度則位於第二，是為0.61；第九名則是台中市長盧秀燕，有93550筆聲量，好感度則位於第一，是為1.18；第八名則是中廣董事長趙少康，有327540筆聲量，好感度則位於第十，是為0.29。

第七名則是國民黨主席朱立倫，有349581筆聲量，好感度也位於第七，是為0.36；第六名則是前桃園市長鄭文燦，有423018筆聲量，好感度則位於第九，是為0.31；第五名則是新北市長侯友宜，有448016筆聲量，好感度則位於第四，是為0.42；第四名則是行政院長陳建仁，有479143筆聲量，好感度則位於第五，是為0.4；第三名則是民眾黨主席柯文哲，有783361筆聲量，好感度也位於第三，是為0.55；第二名則是鴻海集團創辦人郭台銘，有788305筆聲量，好感度則位於第八，是為0.35；第一名則是副總統賴清德，有936687筆聲量，好感度則位於第六，是為0.39。

該份報導更指出，臺灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥認為，以現在的狀況來看，副總統賴清德、新北市長侯友宜以及柯文哲是相對比較確定的人選，而副總統人選的部分，曲兆祥認為，基本上是看總統個人喜歡，其實並無實質影響力，但可以用「互補性」去思考，如男性總統人選可能選擇搭配女性副手，同時也會考量「北部、南部配」，有助提升選票效益。