美國佛羅里達州一戶人家上週六（4日）晚間聽見前門有聲響，屋主開門查看時腿上冷不防給咬了一口，起初以為是狗咬的，後來才知「兇手」是一隻短吻鱷。

佛州當地時間上週六晚間9時42分，中部大城奧蘭多（Orlando）東北方濱海小城岱托納灘（Daytona Beach）一處在高爾夫球場附近的住戶，屋主史考特（Scott Hollingsworth）聽見前門外頭傳來聲響，他以為是來找他兒子的人上門了，於是起身開門。

An alligator lunged at a man Saturday night and bit him outside his home in Daytona Beach, according to police. https://t.co/zPZKTPg42x — FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) March 6, 2023

史考特向地方電視台WESH 2表示，他才踏出門口，「有個東西抓住我的腿猛搖」。他開門之前並未扭亮門燈，一時看不清自己遭到何方神聖攻擊，他研判是一隻狗，「我趕緊退回屋裡，把門關上」。他低頭一看，赫見左大腿有一道又長又深的傷口。

史考特原本這個星期要參加一場自行車活動，這下子不僅騎不了車，還得趕快就醫動手術。所幸，他的傷勢穩定恢復，但恐怕好一陣子無法騎單車了。

佛羅里達州魚類暨野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）派員到場處置，佛州合格捕鱷人員盧卡斯（Curtis Lucas）在史考特家外頭活捉一隻身長將近300公分的短吻鱷，這隻鱷魚就躲在位於前門不遠處的拖車底下。

《今日美國》報導，這隻鱷魚「落網」之後已由盧卡斯施以安樂死。盧卡斯說，時序已接近短吻鱷交配季節，附近居民會愈來愈常在戶外看到公鱷出沒、尋找母鱷的蹤跡。

距離岱托納灘車程僅2小時的皮爾斯堡（Fort Pierce），今年2月20日才發生一名85歲老婦遛狗途中遭鱷魚咬住拖入湖中喪生的事件。這名住在當地養老社區的婦人，當時保護愛犬不受身長3公尺、體重逾315公斤的短吻鱷襲擊，愛犬小命保住了，她則遭鱷魚拖入湖裡送命。