Netflix最近推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，披露韓國攝理教教主鄭明析等4名南韓邪教教主故事；其中，鄭明析被爆出在22年前來台性侵台灣大學、政治大學等上百名女大生，台北地檢署2001年主動分案調查，查出鄭明析曾以「鄭明錫」來台，但事後因鄭早在同年4月就離台，北檢只好於2003年6月18日依涉犯強制性交罪對鄭發布通緝，時效至2027年11月為止。

攝理教主鄭明析被控性侵害台灣女大生案，發生2001年間，因某週刊接獲女信徒投訴爆料後，引發軒然大波，當年北檢檢察長施茂林，指示女檢察官楊秀琴主動分案偵辦。台北市刑大當年也曾南下新竹、台南查訪兩名前攝理教派的牧師，據了解，2名牧師透露他們在得知攝理教主鄭明析遭指控疑涉性侵害情事後，即離開教會。

檢警發現鄭明析除在八十年間入境台灣外，並曾以「鄭明錫」的名字，在2001年3月23日入境，4月14日離境，滯留台灣期間超過20日，鄭2007年在北京被捕， 2008年引渡韓國受審。

北檢當年偵辦期間，有女大生曾以電話向台北地檢署指訴她過去疑遭鄭猥褻過程外，並指稱疑遭鄭明析性侵害的女大生，可能超過20人。受害女學生供稱，鄭明析經常找女教徒「面試」，並向「面試」女教徒表示「不要以世俗的眼光看待，這是神的旨意」，要求女教徒「配合」。

另鄭明析疑透過教會內的多名親近的女性幹部，對外招收「面試」對象，並且大力鼓吹獲准「面試」者得與教主親近，不少女性經鄭「面試」後，即獲鄭拔擢為教派內重要部門的幹部。

受害女學生指述，鄭明析特別針對甫進入大學的新生，作為宣傳教義及理念的目標，並在各大學開設「研究生命」等名義的社團，吸引大學生加入。一般而言，攝理教平日仍有從事宗教、球賽之類的正常活動，僅有少數人是特別由教主鄭明析親自「面試」的。

鄭明析「面試」的地點，多選在大飯店有客廳的房間內，鄭明析會要求「面試」者填妥自己經歷的「面試卡」，最重要的是必須附上照片。該名女大生說，鄭明析詢問她有無心裡的話要告訴教主等，隨後即對她從事猥褻行徑，在場的女翻譯則稱這是教主對她的榮寵洗禮。據她了解，有人疑遭性侵害的程度比她嚴重。

2001年12月，部分攝理教人士在立委陪同下舉行記者會，揭發教主鄭明析惡行，其中韓國籍神學院金姓學生透露，鄭明析涉嫌曾經在一天之內與100位極為親近的女教友從事集體猥褻行為（groupsex），並且要求女教友相互撫摸。表現讓他滿意的女教友，鄭明析還會給予獎勵，金額30萬元至50萬元韓幣不等，有人甚至得到1輛汽車。

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