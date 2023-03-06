曾在七星山發現台灣特有植物「台灣水韭」的生態研究先驅徐國士，上月28日辭世，享壽82歲，消息傳出，震驚生態保育學術界人士，作家蔣勳也發文悼念他對台灣生態與稀有植物的研究貢獻。由於徐為太魯閣國家公園管理處首任處長，員工就屬聽聞此事均感不捨，並感謝他對太魯閣的付出。

太管處表示，徐國士於1986年起任職營建署國家公園組代理組長期間，開始參與太魯閣國家公園的籌備工作，經力阻立霧溪水力發電計畫及崇德水泥工業區等2件對當地地景生態影響甚鉅的重大開發案，成功讓太魯閣國家公園管理處得以在同年底順利成立，管理處成立後他則出任首任處長，隨即著手各項規畫及經營管理工作。

徐國士擔任太管處處長期間，先從花蓮縣政府移撥太魯閣風景區管理所的房舍與人員，努力與軍方協商取得太魯閣臺地，規劃興建迄今仍在使用的管理處行政中心、遊客中心及保七總隊第九大隊房舍，且他為舒緩中橫公路日益增加的人潮與車流，爭取推動中橫公路交通改善計畫，促成現今的九曲洞、燕子口人車分道，同時開發布洛灣遊憩區，在太魯閣與天祥間增加一處遊憩據點，達到遊客分流的功效，且現在可鳥瞰太魯閣峽谷的布洛灣吊橋，也是他提出的重建構想，只不過當時礙於工程技術無法克服而作罷。

太魯閣國家公園內的步道系統建立，亦是徐國士任期間著力甚深的工作，太管處說，他希望民眾走進步道認識國家公園，體驗自然之美，不僅將立霧溪水力發電計畫的施工道路整建為白楊步道、綠水段的日據時期合歡越嶺道經整修成現今的綠水步道，更讓日據時期的水力發電道路搖身成可欣賞水石美景首選的砂卡礑步道。

太管處表示，徐國士從太魯閣國家公園籌備到處長卸任6年多期間，完成或推動許多開創性的工作，他卸任後轉任國立東華大學籌設自然資源管理研究所，後又再出任國立台灣科學教育館館長，負責籌建新館，完成後再回任東華大學，直到退休，都持續推動台日保護區及海峽兩岸保護區的交流。

回顧徐國士的一生，從投入台灣田野研究植物的學者到國家公園的擘畫與經營，再為台灣培育無數的自然保育人才，其貢獻既深且廣，且曾與他一同工作的舊屬，或是學生、同事而言，最讓人印象深刻的是他樂觀豪邁的性情，太管處表示，徐國士愛交朋友，喜歡聊天，和他相處沒有距離，更沒有壓力，只要有他在的地方，就可以聽到他爽朗的笑聲，只不過他的笑聲已成絕響，令人懷念。