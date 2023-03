美國司法部(Department of Justice)發布的消息,一位前美國陸軍士兵承認,在新納粹邪教團體的幫助下,試圖對美國部隊發動恐怖攻擊,因此被判處45年監禁。

犯下重罪的是24歲的埃蒂‧格雷達(Etil Reggad),原名伊森•費蘭•梅爾澤 (Ethan Phelan Melzer ),加入的是「九角教團」(Order of the Nine Angles, 09A) ,這是一個「白人至上主義者、新納粹分子、撒旦教徒、發動聖戰」為目的的團體,為表示忠誠,他提供了第 173 空降旅部署的敏感消息,包括部隊位置、行動和安全情報。梅爾澤坦承,組織正在策劃一場大規模襲擊。

法庭文件顯示,九角教團的總部位在英國,揉雜無政府主義、反猶太主義和撒旦信仰,鼓勵成員滲透到軍隊和其他組織中,從而於內部破壞。九角教團的成員公開表達對希特勒、賓拉登等人的崇拜。

聯邦調查局反恐部門的威爾斯(Robert R. Wells)說:「梅爾澤背叛他的戰友、背叛他的國家,令部隊蒙羞。今天的判決是他必須為自己試圖發動的致命計劃負責。所幸,在海外為國家服務的美國人,永遠不必擔心內部的恐怖襲擊。」

梅爾澤於2019 年 6 月入伍美國陸軍,分派到第173空降旅,前往義大利維琴察(Vicenza)。法庭文件顯示,他在那裡接觸到伊斯蘭國、九角教團的宣傳品,並認同那些邪教的想法,開始下載那些邪酷的處決影片。邪教組織將他納入被稱為「RapeWaffen Division」的子群組,梅爾澤向 RapeWaffen提供了美軍部隊調動、日期和地點、安全細節、武器裝備等重要消息,以發動聖戰。

2020年6月10日,梅澤爾被聯邦調查局盤查,他承認自己是反美叛徒,並承認他計劃造成美國軍人的大規模傷亡。