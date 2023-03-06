三重警分局的重陽所、光明所與蘆洲警分局的延平所、龍源所近日都迎接新的所長上任，兩分局不約而同在今（6）日同時舉辦布達儀式，期盼4人上任後全力維護治安、交通。

其中三重警重陽所新任所長由巡官陳協村兼任，他在中央警察大學結業，歷任基隆市警察局刑事警察大隊偵查第四隊偵查員、警察局刑事警察大隊預防組偵查員、偵查第一隊偵查員及蘆洲分局龍源派出所所長等職務。

光明派出所新任所長由巡官戴立明兼任，他在中央警察大學81期畢業，歷任三重警三重派出所副所長、長泰派出所長、金山分局萬里分駐所長及板橋警沙崙派出所長等職務。

蘆洲方面，延平所新任所長為黃文欽、龍源所新任所長為丁源興；蘆洲警分局表示，2位新任所長均資歷完整，內、外勤經驗豐富，期待上開新任所長能無縫接軌，憑藉其專業能力，持續推動治安、交通及為民服務工作，地方上對他們的表現也都寄予厚望。

三重警分局長張國哲以及蘆洲分局分局長林詮峰皆出席布達典禮，並勉勵新任所長能帶領同仁不遺餘力為地方上的治安、交通努力，並積極推展市政治安跨域整合策略執行。