FactSet根據至今發表的財報統計，發現去年第四季標普500上市公司獲利平均只比分析師預期高出1.3％。相較之下，過去5年來標普500上市公司獲利平均較分析師預期高出8.6％。

科技業在去年第四季表現最為慘淡，包括蘋果、英特爾及谷歌母公司Alphabet在內有許多大廠獲利不如預期。

但能源業表現依舊成為亮點，諸如雪佛龍、康菲石油、埃克森美孚、殼牌等能源巨頭都在去年締造史上最高全年獲利。去年第四季特斯拉不僅創下單季最大營收成長率，獲利也高於預期。在零售業方面，Target、沃爾瑪去年第四季業績也優於預期。

標普500上市公司在去年底景氣降溫後，多半看衰今年市場前景。FactSet調查發現標普500上市公司當中有81家都在近日下修第一季財測，只有23家調升財測。

沃爾瑪雖然在去年年終購物季締造佳績，但仍下修第一季財測。居家修繕連鎖賣場家得寶（Home Depot）執行長迪克（Ted Decker）也表示，「特定產品類別銷售成長減速」，令人擔心高通膨已開始壓迫消費需求。

據FactSet統計，標普500上市公司當中有超過325家都在去年第四季財報中提及「通膨」字眼，遠高於過去10年平均值157家。

美國上周末公布的經濟數據再度呼應景氣降溫。供應管理協會（ISM）公布的2月美國服務業採購經理人指數（PMI）55.1雖高於市場預期的54.5，但低於1月的55.2。

本周市場將聚焦10日公布的2月就業報告。美國非農就業人口在1月增加51.7萬人，而分析師預期2月續增20萬人。