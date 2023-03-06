幣安2017年投入加密貸幣市場，隨後急速擴張，迄今成為全球最大數位貨幣交易商。該公司主要在中國和日本的據點營運，但美國客戶約占所有客戶的五分之一。

美監管機關先前暗示，可能加強管制在海外、未受監督的加密貨幣商。

據悉，幣安高層2019年曾私下警告同事，一旦美國監管機關提起任何訴訟，對幣安和高層來說，衝擊程度將如同「核彈爆炸」。

根據幣安2018到2020年間的訊息、文件以及前員工的說法指出，因擔憂遭到起訴的可能性，幣安於是擬定可規避美監管機關起訴的計劃。

此計劃重點在於打造一個架構簡單的美國平台、也就是幣安美國（Binance.US），並獲幣安技術和品牌授權，表面上完全獨立於幣安。此舉可免於美監管機關對規模較大的幣安進行調查，後者沒有美國用戶。

但依據內部文件與訪談結果顯示，幣安與幣安美國的關係異常緊密，包括員工與財務共用，也共同擁有一家買賣加密貨幣的公司。此外，幣安在中國的開發人員負責維護支援幣安美國用戶數位錢包的軟體程式，意味幣安擁有取得美國客戶資料的機會。

消息人士透露，美國證交會（SEC）和司法部自2020年以來就一直調查幣安、幣安美國的關係。

儘管幣安與幣安美國看似各自獨立，但若美監管機關裁定幣安確實可掌控幣安美國，就能動用權力監管幣安的整體事業。

幣安創辦人暨執行長、億萬富豪趙長鵬和手中財產也面臨外界審視。最近德州金融監管機關向法院提告，指控幣安美國並未取得該州營運執照，因為尚未提供最大股東趙長鵬的財務資訊。

日前，美國兩黨參議員組成的小組向幣安提出一連串的質問，指稱該公司「向客戶與公眾隱瞞基本財務資訊」。