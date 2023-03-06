吳慷仁劇中面對失控的惡面露無力。（Netflix提供）

將於3月31日Netflix全球獨家上線的華語重磅懸疑影集《模仿犯》，改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，集結金獎影帝吳慷仁、影后柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏擔綱主演，林心如特別演出。6日首度曝光正式預告，隨著黑暗出現的神秘口哨聲揭開預告序幕，搭配上電視台錄影的導播倒數聲，緊接著一位疑似背後主使者「Noh」現身對著鏡頭提問：「你相不相信？所有人都可能成為殺人兇手。」挑興意味濃厚的語氣，為整支預告掀起了一股詭譎肅殺之氣。

林心如飾演霸氣女主播。（Netflix提供）

《模仿犯》預告中幕後黑手「Noh」展現出當慾望越過人性時，「惡」將會如何玩弄檢警與被害者家屬，隨著越來越踰矩的誇張行徑，柯佳嬿飾演的臨床心理師胡允慧忍不住分析：「這個兇手根本就是把殺人這件事當成是他的創作啊。」而不光光是善與惡的對立，劇中媒體也淪為混淆事件真相、操弄社會的媒介，林心如飾演的電視台當家主播姚雅慈壓抑不住怒火在節目中與幕後主使者嗆聲：「你只是一個無能、無用、無存在感的社會寄生蟲罷了，我們跟你講什麼道理？」霸氣外露與兇手直球對決。而對於兇手狂妄卻無從阻止的行徑，專案檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）也因案件繁重日漸憔悴，黑眼圈逐漸加深、頭髮凌亂、最後更情緒潰堤。

男主角吳慷仁坦言當這樣的「惡」發生在週遭時，不論是誰可能都難以招架，人心究竟該何去何從也會是觀眾觀影中的反思。吳慷仁對於被操弄的媒體有感而發地表示：「當有一個力量開始能夠操縱媒體，甚至操縱大家的眼球時，有時候人心、甚至我們的認知，並不如想像的堅強。」他更舉例：「當今天我告訴你一件錯誤的事情一次或許你沒有感覺，但如果今天有10個人都告訴你同件事情，你也許就會認真思考該不該相信，我覺得這就是媒體的力量，也是兇手用來洗腦人心的力量。」

除了兇手操弄人心及媒體外，《模仿犯》正式預告中也釋出更多命案關鍵線索，檢警們透過線索不斷接近真相，卻又出現更多嫌疑共犯，甚至連劇中飾演柯佳嬿弟弟的夏騰宏也被捲入嫌疑犯之一，柯佳嬿在預告中忍不住詢問負責偵辦的檢察官吳慷仁：「在你心裡我弟是兇手嗎？」面對不斷質疑的聲音，夏騰宏也委屈回應：「我真的什麼都不知道，為什麼你們要針對我？」護弟心切的柯佳嬿甚至為了弟弟飆吼受害者家屬：「我弟他什麼都沒有做！」隨即迎來一記耳光，讓粉絲十分心疼與不捨。

柯佳嬿分享：「我覺得允慧（角色名）有時候反而比較像媽媽在照顧他，想要保護他的心情為他著想，因為他們也是姊弟倆相依為命，所以當他捲入了一個事態嚴重的事件時，姊姊可能又會更加的過度保護，那種保護有時候看起來反而是一種壓力的存在。」