蛋荒危機持續，不少烘焙店、餐廳都陷入沒蛋導致無法出貨的窘境。日式快餐連鎖店品牌台灣すき家（SUKIYA）6日晚間宣布，「部分使用溫泉蛋的餐點暫時停止供應。」

台灣すき家表示，目前因受氣候變遷及禽流感的影響，全台陷入缺蛋危機，雖然本公司持續努力提供多元化餐點， 但因雞蛋嚴重缺貨，部分使用溫泉蛋的餐點暫時停止供應。不只すき家，日本定食餐廳YAYOI彌生軒不久前也宣布，因雞蛋供貨量不穩，部分雞蛋相關餐點將不定期停售，或以其他食材代替，好比附餐不定期變更為唐揚炸雞。

據農委會最新統計，目前雞蛋日產量為11.2萬箱（每箱200顆），產量跟每天需求還有50萬到80萬顆的不足，為解決缺口，3月進口500萬顆雞蛋應急。就有小吃店業者私下透露，蛋價連漲就算了，現在想多叫一些蛋也無法，供應商直接坦白說：「要多也沒了。」更有烘焙店四處和同行借蛋做糕點並取消預購訂單，改為現做現賣，儘管努力向供應商調貨，卻也只能感嘆「有錢也買不到。」