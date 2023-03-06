北市警察局史上最大規模人事異動，總共累積了1年的退休職缺，以及調動到其他縣市的官警，從巡官一直到2線4星副分局長官階，共計調整184人，統一於2023年3月9日辦理交接到任。

北市警局表示，張榮興邀集3位副局長、主任秘書、督察長與政風室及人事室主任等共同開會檢討，依 適才適所、專才專用、品操能力、工作績效、職務歷練等原則通盤考量，計派補第4至9序列秘書、專員、直屬隊隊長、副分局長、副大隊長、偵查隊隊長、組長、主任、股長、督察員、警務正、警備隊隊 長、中隊長、副中隊長、警務員兼所長、警務員、巡官兼所長等職務計184人。

184名北市警察局警官異動名單如下：

1、本局犯罪預防科專員(第五序列)邱子珍陞任本局犯罪預防科秘書

2、本局犯罪預防科專員(第五序列)林玉治陞任本局行政科秘書

3、萬華分局副分局長邱能助陞任本局督察室專員(第四序列)

4、中正第一分局副分局長吳宜蓉陞任本局後勤科專員(第四序列)

5、北投分局副分局長婁子才陞任本局保安科專員(第四序列)

6、中正第二分局副分局長黃全愉調任中山分局副分局長

7、文山第二分局副分局長吳山連調任中正第二分局副分局長

8、中正第一分局保防組組長陳義孟陞任文山第二分局副分局長

9、大同分局副分局長李兆欣調任松山分局副分局長

10、信義分局副分局長林聖章調任大同分局副分局長

11、北投分局副分局長車宇基調任信義分局副分局長

12、交通警察大隊副大隊長王致傑調任北投分局副分局長

13、大同分局交通組組長楊文欽陞任交通警察大隊副大隊長

14、婦幼警察隊隊長李秉蒼調任萬華分局副分局長

15、大安分局偵查隊隊長謝志鑫陞任婦幼警察隊隊長

16、大安分局督察組組長許煜凡陞任北投分局副分局長

17、內湖分局副分局長莊祐銓調任中正第一分局副分局長

18、文山第一分局副分局長呂政國調任內湖分局副分局長

19、萬華分局督察組組長高李孟驊陞任文山第一分局副分局長

20、文山第二分局秘書室主任吳添發陞任本局犯罪預防科專員(第五序列)

21、刑事警察大隊副大隊長吳坤財調任本局犯罪預防科專員(第五序列)

22、少年警察隊隊長郭建成調任刑事警察大隊副大隊長

23、信義分局偵查隊隊長吳坤安陞任少年警察隊隊長

24、士林分局交通組組長蔡正廉陞任本局公共關係室專員(第五序列)

25、本局犯罪預防科專員(第五序列)王慶星調任本局行政科專員(第五序列)

26、中正第二分局民防組組長汪志皇陞任本局資訊室技正

27、中正第二分局偵查隊隊長陳俊誠調任大安分局偵查隊隊長

28、文山第二分局偵查隊隊長袁雲澂調任中正第二分局偵查隊隊長

29、刑事警察大隊偵查第二隊隊長黃瀰嬗調任文山第二分局偵查隊隊長

30、內政部警政署刑事警察局偵查第二大隊副隊長施純興調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長

31、南港分局偵查隊隊長陳人嘉調任中山分局偵查隊隊長

陳人嘉。（圖／翻攝照片）

32、刑事警察大隊偵查第一隊隊長曾文勇調任南港分局偵查隊隊長

33、刑事警察大隊專員葉宣岑調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長

34、北投分局偵查隊隊長高玉松調任信義分局偵查隊隊長

35、婦幼警察隊偵防組組長許文鋒調任北投分局偵查隊隊長

36、刑事警察大隊專員歐陽俊調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長

37、刑事警察大隊偵查第七隊隊長許永益調任捷運警察隊刑事組組長

38、大同分局偵查隊隊長劉宗仁調任刑事警察大隊偵查第七隊隊長

39、萬華分局偵查隊隊長陳偉仁調任大同分局偵查隊隊長

40、內湖分局偵查隊隊長詹木順調任萬華分局偵查隊隊長

41、士林分局偵查隊隊長胡光興調任內湖分局偵查隊隊長

42、文山第一分局偵查隊隊長曾逸群調任士林分局偵查隊隊長

43、刑事警察大隊專員陳怡凱調任文山第一分局偵查隊隊長

44、刑事警察大隊偵查第六隊隊長黃立恒調任本局秘書室警務正

45、刑事警察大隊專員楊志宏調任刑事警察大隊偵查第六隊隊長

46、本局後勤科警務正陳重仁調任刑事警察大隊預防組組長

47、本局防治科警務正陳志峯調任刑事警察大隊經濟組組長

48、刑事警察大隊偵查第八隊隊長薛先得調任本局防治科警務正

49、本局秘書室警務正陳俊銘調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長

50、士林分局督察組組長陳佳宏調任萬華分局督察組組長

51、北投分局督察組組長陳心怡調任士林分局督察組組長

52、交通警察大隊督察組組長于長豪調任北投分局督察組組長

53、本局督察室督察員李新民調任交通警察大隊督察組組長

54、南港分局督察組組長吳俊逸調任大安分局督察組組長

55、保安警察大隊督察組組長許竣閔調任南港分局督察組組長

56、刑事警察大隊督察組組長黃柏翔調任保安警察大隊督察組組長

57、本局督察室督察員劉光恆調任刑事警察大隊督察組組長

58、中正第一分局行政組組長詹永樟調任中正第一分局保防組組長

59、內湖分局防治組組長蔡長春調任中正第一分局行政組組長

60、士林分局秘書室主任洪光平調任內湖分局防治組組長

61、北投分局勤務指揮中心主任呂清安調任士林分局秘書室主任

62、本局防治科註記股股長史偉光調任北投分局勤務指揮中心主任

63、本局保防科觀保股股長李文禎調任本局防治科註記股股長

64、本局防治科組訓股股長常曉玲調任本局保防科觀保股股長

65、本局後勤科庶務股股長許文彥調任本局防治科組訓股股長

66、本局督察室警務正辜欽祥調任本局後勤科庶務股股長

67、萬華分局民防組組長蔡尚營調任大安分局交通組組長

68、內湖分局勤務指揮中心主任謝加榮調任萬華分局民防組組長

69、本局公共關係室新聞股股長王俊成調任內湖分局勤務指揮中心主任

70、本局督察室督察員陳育健調任本局公共關係室新聞股股長

71、交通警察大隊行政組組長胡谷展調任士林分局交通組組長

72、本局行政科警務正尤仁駿調任交通警察大隊行政組組長

73、本局法規室警務正王雅佩調任交通警察大隊事故處理組組長

74、內湖分局行政組組長柯志明調任內湖分局保防組組長

75、南港分局秘書室主任胡啟中調任內湖分局行政組組長

76、本局公共關係室警務正沈恒毅調任南港分局秘書室主任

77、本局保防科保防股股長李威霆調任大同分局交通組組長

78、本局犯罪預防科宣導股股長呂鴻裕調任本局保防科保防股股長

79、本局行政科警務正張恆睿調任本局犯罪預防科宣導股股長

80、本局訓練科諮商股股長王世馨調任文山第二分局秘書室主任

81、本局保防科警務正李志平調任本局訓練科諮商股股長

82、保安警察大隊行政組組長黃坤錫調任萬華分局勤務指揮中心主任

83、刑事警察大隊肅竊組組長林鼎淵調任保安警察大隊行政組組長

84、本局保安科警務正陳明宗調任刑事警察大隊肅竊組組長

85、松山分局勤務指揮中心主任霍春霖調任中山分局勤務指揮中心主任

86、大同分局行政組組長陳冠宇調任松山分局勤務指揮中心主任

87、北投分局行政組組長張富庠調任大同分局行政組組長

88、大安分局民防組組長鄧進華調任北投分局行政組組長

89、中山分局秘書室主任周中正調任大安分局民防組組長

90、中正第二分局秘書室主任羅宗賢調任中山分局秘書室主任

91、本局秘書室研考股股長蔡仁華調任中正第二分局秘書室主任

92、本局督察室督察員林俊宏調任本局秘書室研考股股長

93、本局人事室考核股股長莊惠鈞調任交通警察大隊勤務指揮中心主任

94、少年警察隊行政組組長蘇文紹調任婦幼警察隊偵防組組長

95、婦幼警察隊行政組組長陳功輝調任少年警察隊行政組組長

96、本局後勤科財產股股長吳序泰調任婦幼警察隊行政組組長

97、本局保防科警務正張清成調任本局後勤科財產股股長

98、本局防治科查察股股長張素鳳調任中正第二分局民防組組長

99、本局秘書室警務正許能全調任本局防治科查察股股長

100、通信隊系統組組長杜志煌調任通信隊行政組組長

101、通信隊機務組組長張元政調任通信隊系統組組長

102、通信隊行政組組長朱志玄調任通信隊機務組組長

103、中山分局偵查隊警務員兼副隊長闕育任陞任刑事警察大隊專員

104、刑事警察大隊警務員林義偉陞任刑事警察大隊專員

105、本局秘書室警務正周維強調任刑事警察大隊專員

106、本局督察室督察員黃琦鈞調任刑事警察大隊專員

107、本局督察室警務正黃鉅增調任本局督察室督察員

108、本局秘書室警務正黃宗斌調任本局督察室警務正

109、本局督察室警務正陳良勇調任本局督察室督察員

110、萬華分局西門町派出所警務員兼所長洪長義陞任本局督察室警務正

111、本局督察室警務正林聖崴調任本局督察室督察員

112、文山第一分局木新派出所警務員兼所長王乃強陞任本局督察室警務正

113、本局後勤科警務正陳慶穰調任本局督察室督察員

114、本局防治科警務正鄭碩堯調任本局督察室督察員

115、中山分局中山一派出所警務員兼所長高詮恩陞任本局督察室警務正

116、大同分局建成派出所警務員兼所長黃冠希陞任本局犯罪預防科警務正

117、刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長詹秀娟陞任本局犯罪預防科警務正

118、交通警察大隊中隊長王玉玲陞任本局行政科警務正

119、文山第二分局警務員高永限陞任本局行政科警務正

120、刑事警察大隊警務員蔡景雄陞任本局保安科警務正

121、本局保安科警務正楊文振調任本局保防科警務正

122、中正第一分局忠孝東路派出所警務員兼所長趙晨喻陞任本局保安科警務正

123、本局勤務指揮中心督察員李永翔調任本局保防科警務正

124、中正第二分局偵查隊警務員兼副隊長陳岳宏陞任本局勤務指揮中心督察員

125、交通警察大隊督察員許安順陞任本局後勤科警務正

126、刑事警察大隊警務員陳志翔陞任本局後勤科警務正

127、文山第二分局警備隊隊長林荒仙陞任本局秘書室警務正

128、大安分局敦化南路派出所警務員兼所長柯人傑陞任本局秘書室警務正

129、大同分局民生西路派出所警務員兼所長黃忠道陞任本局秘書室警務正

130、南港分局南港派出所警務員兼所長林承緯陞任本局公共關係室警務正

131、大安分局警務員吳宣諭陞任本局法規室警務正

132、文山第二分局興隆派出所警務員兼所長鄒德瑞調任文山第二分局警備隊隊長

133、文山第一分局督察員吳俊翰調任松山分局警備隊隊長

134、萬華分局青年路派出所警務員兼所長呂東益調任北投分局警備隊隊長

135、刑事警察大隊警務員林建良調任南港分局警備隊隊長

136、信義分局警務員羅少睿陞任信義分局警備隊隊長

137、交通警察大隊警務員謝睿騰調任交通警察大隊中隊長

138、交通警察大隊警務員高震宇調任交通警察大隊中隊長

139、中山分局民權一派出所警務員兼所長王明生調任保安警察大隊副中隊長

140、南港分局督察員盧禹澄調任萬華分局西門町派出所警務員兼所長

141、大安分局新生南路派出所警務員兼所長朱柏翰調任大同分局建成派出所警務員兼所長

142、中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長劉孝謙調任大安分局新生南路派出所警務員兼所長

143、萬華分局東園街派出所警務員兼所長陳右霖調任中正第一分局忠孝西路派出所警務員兼所長

144、文山第二分局景美派出所警務員兼所長曾鈺舜調任萬華分局東園街派出所警務員兼所長

145、刑事警察大隊警務員劉家鈴調任文山第二分局景美派出所警務員兼所長

146、士林分局後港派出所警務員兼所長方定工調任中山分局中山一派出所警務員兼所長

147、松山分局刑事警務員江中月調任士林分局後港派出所警務員兼所長

148、大同分局延平派出所警務員兼所長李欣鴻調任中山分局長安東路派出所警務員兼所長

149、中山分局長春路派出所警務員兼所長鄭俊廷調任大同分局延平派出所警務員兼所長

150、中山分局圓山派出所警務員兼所長鄭錦燦調任中山分局長春路派出所警務員兼所長

151、南港分局同德派出所警務員兼所長陳易典調任中山分局圓山派出所警務員兼所長

152、中山分局中山二派出所巡官兼副所長潘志東陞任南港分局同德派出所警務員兼所長

153、北投分局石牌派出所警務員兼所長莊凡緯調任中山分局民權一派出所警務員兼所長

154、中正第二分局警務員陳俊宇調任北投分局石牌派出所警務員兼所長

155、北投分局永明派出所警務員兼所長黃文呈調任大安分局敦化南路派出所警務員兼所長

156、松山分局偵查隊警務員兼副隊長葉明源陞任北投分局永明派出所警務員兼所長

157、內湖分局東湖派出所警務員兼所長霍建元調任大安分局安和路派出所警務員兼所長

158、松山分局督察員楊鎧維調任內湖分局東湖派出所警務員兼所長

159、中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長蘇冠寧陞任中正第一分局忠孝東路派出所警務員兼所長

160、內湖分局西湖派出所警務員兼所長沈邵群調任中正第一分局介壽路派出所警務員兼所長

161、內湖分局偵查隊警務員兼副隊長黃振綱調任內湖分局西湖派出所警務員兼所長

162、內湖分局大湖派出所巡官兼所長陳于涵陞任大同分局民生西路派出所警務員兼所長

163、大同分局民族路派出所警務員兼所長郭翔豪調任士林分局刑事警務員

164、大安分局臥龍街派出所警務員兼所長陳繪丞調任大同分局民族路派出所警務員兼所長

165、萬華分局莒光派出所警務員兼所長王韶瑋調任大安分局臥龍街派出所警務員兼所長

166、南港分局舊莊派出所警務員兼所長陳怡婷調任萬華分局莒光派出所警務員兼所長

167、文山第一分局人事助理員林佑霖調任南港分局舊莊派出所警務員兼所長

168、文山第二分局偵查隊警務員兼副隊長蕭翊辰陞任文山第二分局興隆派出所警務員兼所長

169、中山分局警務員鄭其昌調任萬華分局青年路派出所警務員兼所長

170、信義分局督察員余承翰調任南港分局南港派出所警務員兼所長

171、士林分局翠山派出所巡官兼所長徐麟凱陞任文山第一分局木新派出所警務員兼所長

172、中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長陳易佑調任大安分局刑事警務員

173、中正第一分局督察員李家名調任中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長

174、文山第一分局木柵派出所警務員兼所長李燏調任萬華分局刑事警務員

175、中正第一分局刑事警務員陳和揚調任文山第一分局木柵派出所警務員兼所長

176、士林分局蘭雅派出所警務員兼所長蕭凱仁調任中正第二分局刑事警務員

177、松山分局巡官吳仲偉陞任士林分局蘭雅派出所警務員兼所長

178、士林分局文林派出所警務員兼所長吳柏緯調任刑事警察大隊警務員

179、刑事警察大隊警務員王聖傑調任士林分局文林派出所警務員兼所長

180、萬華分局龍山派出所警務員兼所長周復原調任大安分局和平東路派出所警務員兼所長

181、大安分局和平東路派出所警務員兼所長楊進華調任萬華分局龍山派出所警務員兼所長

182、內湖分局港墘派出所巡官兼副所長陳薪調任內湖分局大湖派出所巡官兼所長

183、文山第一分局巡官張惟智調任士林分局翠山派出所巡官兼所長

184、中山分局長春路派出所巡官兼副所長何彥鋒調任內湖分局潭美派出所巡官兼所長