韓國警察廳6日表示，將組建網路犯罪應對工作組，開發整治暗網、虛擬貨幣分析、DDoS（Distributed Denial-of-Service，分散式阻斷服務）網路攻擊等的策略和技術手段。

據韓聯社報導，該工作組由具備資訊科技（IT）相關專業的1名調查官和多名警官組成，調查官從科學技術資訊通信部和韓國資訊技術研究院合辦的資訊技術集中教育課程學員中，選拔曾供職於民間資訊安全企業的優秀警官。

該工作組將與美國聯邦調查局（FBI）、韓國網際網路振興院等國內外網安機構建立合作關係。

就增設工作組的原因，韓國警方表示，追蹤上述網路犯罪需要相當高水準的專業知識、技術，而且耗時耗力，是維護未來治安的關鍵。據韓警方透露，暗網網址已由2018年的9.24萬個增至去年的76萬個。暗網隱藏用戶IP地址，常被用於毒品、兒童性剝削製品的交易。

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