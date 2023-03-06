隨著美中關係漸趨緊張，美國官員也越來越擔心，在美國各港口運營與軍方使用的大型起重機，有可能是北京用來進行間諜工作的工具。北京外交部發言人對此回應體稱，有關說法完全是草木皆兵，誤導美國民眾。

《華爾街日報》報導，一些國家安全和五角大廈官員把一家名為振華重工（ZPMC）所製造的起重機視為北京的特洛伊木馬。這些品質優異、價格便宜的起重機內部配備複雜的傳感器，可以記錄和追蹤貨櫃的來源和目的地。美國官員擔心中國可藉此取得美國港口內有關美軍在全球各地行動的物資數據

此外，起重機運作也由中國公司的軟件進行管理，部分為起重機提供維護服務的，是持有2年期美國簽證的中國籍人士，他們也被華府視為收集情報的潛在途徑。

美國前反情報官員比爾．埃瓦尼納(Bill Evanina)說，起重機還可以為希望破壞貨物流動的人提供遠程訪問，這是一種與合法業務結合的間諜活動，起重機可以在偽裝下進行秘密的情報收集工作，它可能成為「另一個華為」。

報導引述中國駐華盛頓大使館官員稱，美國對起重機的擔憂是一種「偏執狂」，試圖阻礙與中國的貿易和經濟合作。玩弄「中國威脅」概念是極不負責任的行為，並且會損害美國本身的利益。

起重機製造商、全名上海振華重工公司代表沒有回應置評請求。

報導說，這些擔憂從最近高空氣球事件之後，特別容易引起美國民眾的關注。對中國製造港口起重機在12月通過的國防政策法案中也被列入討論，美國國會議員要求交通部海事行政人員與國防部長等人協商，在今年年底前就外國製造的起重機是否對美國港口構成網路安全或國家安全威脅提出報告。