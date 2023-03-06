台語歌手荒山亮（本名簡世亮）現年53歲，憑製作布袋戲音樂和演唱主角人物歌曲竄紅，代表作有〈英雄無名〉、〈煙消雲散〉、〈與我爭鋒〉等等，2012年獲金曲獎最佳台語男歌手獎；近日他被爆出性侵疑雲，女方本想息事寧人以100萬元和解，但荒山亮只匯款一萬後就無下文，對此爆料他反控是女方恐嚇勒索。

根據《三立新聞網》報導，A女指控去年11月遭荒山亮性侵，她向對方索取100萬元和解金，沒想到對方僅匯款1萬後就置之不理，於是她3月4日到警局報案，對於A女指控，荒山亮本人強調絕對沒有性侵，「我被持續恐嚇勒索一段時間了！她因為缺錢來找我，我手上有很多她恐嚇我的證據，我會請律師對她提出恐嚇取財告訴！」

荒山亮的經紀人也出面說明：「感謝各界媒體朋友關心，目前此事件荒山亮已委託律師處理，未來若有進一步消息再對外界說明。」

荒山亮學生時代就玩樂團，並在民歌西餐廳演唱，後來他到美國休士頓大學讀旅館管理系，在當地也接觸卡通、電影配樂多年，1990年代末期荒山亮受邀參加布袋戲電影《聖石傳說》的配樂，自此荒山亮獻聲演唱許多布袋戲主題曲，被布袋戲迷們稱呼為「亮哥」，2012年更奪下第23屆金曲獎的最佳台語男歌手獎。

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