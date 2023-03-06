創業家6日公布2月營收為1.16億元，年減42.08％，累計1～2月份營收為2.42億元，年減48.01％。該公司6日董事會也通過去年財報。2022年營收23.53億元，年減35.92％，每股稅後淨損3.76元。

創業家以4,000萬元投資饌元公司，取得34.78％的股份，成為重要投資者。饌元最早以「早餐吃麥片」起家，後來發展成為全方位健康消費為核心的公司，業務橫跨運動、健身、環保、天然等各種健康主題，該公司在麥片與蛋白粉垂直市場中具有指標地位。創業家董事長郭書齊表示，透過此次策略投資，創業家兄弟也正式宣告從一間純電商通路公司蛻變為一間涵蓋通路與品牌的全通路零售集團。

郭書齊表示，未來零售是跨維度、跨層級的戰場，創業家集團與饌元公司的策略投資將不是個案，而是作為產業聯盟的示範案例。產業大聯盟的首要合作對象，會鎖定在營收5000萬至1億左右、台灣在地網路原生品牌。

創業家新任投資長巫宗融上任後，將啟動「產業大聯盟」計畫，以推動台灣更多產業公司的聯合，讓更多通路與品牌有資源挑戰更大的舞台。

目前創業家的主要業務包括有生活市集、松果購物、饌元旗下品牌與通路的業務。

而巫宗融將繼續擔任饌元股份有限公司執行長一職，持續深耕健康消費市場，本次策略合作的資金挹注，將用於拓展GSEA大東南亞市場發展。