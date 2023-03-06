進入正式開打前最後一場熱身賽，中華隊在林立連2天開轟、郭天信替補上陣敲三壘安打擴大領先，張育成也補上1發陽春炮，以7比2擊敗富邦悍將，8場自辦熱身賽加2場官辦熱身賽都拿下勝利，帶著熱身賽10連勝進入第5屆世界棒球經典賽。

中華隊此役推出黃子鵬先發，他投2局被敲2支安打、無失分，李振昌、陳冠偉各投1局都讓富邦打者3上3下，不過中華隊打線前4局也被富邦先發投手江國豪壓制，4局打完兩隊0比0。

5局上中華隊面對郭俊麟，2出局後林立敲出中外野陽春炮打破平手僵局，雖然下半局第4任投手陳冠宇出現亂流失1分遭追平，中華隊立刻在6局上還以顏色，靠著3支安打1保送及投手暴投一口氣攻下3分，其中替補上陣的郭天信三壘安打打回2分。

面對富邦洋投安得勝，7局上中華隊首棒打者張育成敲出右外野陽春炮，助隊擴大領先至5比1。8局上代打的范國宸再補上帶有2分打點的二壘安打，8局下1出局後換上宋家豪，雖然被戴培峰敲出右外野陽春炮，但中華隊仍以5分差勝出。