基隆捷運經費藍綠交火，出身基隆的前台北市議員羅智強6日發文質疑，基隆市府的分攤金額從17.7億元跳到53.86億元，總預算增加64％，基隆市的分攤增加204％，這不是秋後算帳，什麼是秋後算帳？

羅智強批評，南投勝選，清算基隆？民進黨用基捷殺三市，短短1年，基隆捷運的總預算從425億元爆漲到697億元，基隆市府的分攤金額從17.7億元跳到53.86億元，總預算增加64％，基隆市的分攤增加204％，這不是秋後算帳，什麼是秋後算帳？

羅智強說，民進黨的基隆立委蔡適應說，預算上漲是因為「勞工短缺」、「物價上漲」，這些因素去年料想不到？如果料想不到，那民進黨政府可以解散了。

羅智強直言，事實是，民進黨沒有那麼無能，要嘛就是去年的425億是為了幫蔡適應輔選，而故意低估；要嘛就是今年的697億是為了懲罰沒有選蔡適應的基隆市民，而故意高估，民進黨現在就是要用「基捷殺三市」，用提高地方配合款的方式，來懲罰北、北、基讓民進黨候選人落選，這樣的算計，人民看在眼裡。