國防部長邱國正今（6）日表示，若有航空實體進入我12浬領空領海，我們就要射擊。對此，前立委郭正亮質疑，「你是這麼生猛的國家嗎？」「請問你有劇本嗎？」「打掉1架之後呢？如果來12架呢？用無人機策略呢？我不知道你怎麼辦！」

國防部長邱國正今（6）日答覆立委江啟臣質詢時坦言，中共今年動武態勢比以前強烈，對方在等「師出有名」，好比別國高層來訪、軍事交流太頻繁等，並坦言「發生機率不低」。

邱國正表示，今年共軍對台威脅更為嚴重，中共對台動武態勢比以前強烈，而因應共軍無人機、氣球等威脅，國軍現已改變過去「我們必須挨第一槍才好還擊，我們不打第一槍」的原則，若有航空實體進入我12浬領空領海，我們就要射擊。

前立委郭正亮今（6）日在中天電視《頭條開講》指出，通常進入24海里甚至12海里，必然還是要升空警戒，做各種驅離的動作，萬不得已才真的發射飛彈。「都是這樣、都是這樣」，郭正亮強調，也不只有台灣這樣，只要不想發生戰爭的國家都這樣。

前立委郭正亮。 （資料照片）

郭正亮提到，如果只要進入12海里就直接射飛彈，歷史上發生過，土耳其把俄羅斯戰機打下來，俄羅斯不吭聲就算了，不然俄羅斯可能就跟土耳其打起來了。

「你是這麼生猛的國家嗎？」郭正亮認為不會打掉，並問「請問你有劇本嗎？」「打掉1架之後呢？如果來12架呢？用無人機策略呢？我不知道你怎麼辦！」「這不該這樣回答！」

郭正亮認為，「應該說我們會採取非常警戒的措施，不會講打掉，怎會有人這樣回答！」

至於麥卡錫會不會來？郭正亮解讀，這不是邱國正的權力，是蔡英文決定的，不過可能不是今年，所以還好，可能是明年初選完以後就要來了。