香港28歲時尚界名媛蔡天鳳(Abby Choi)上月21日遭到鄺姓前夫一家碎屍烹煮，慘無人道的行徑，震驚整個華人圈，目前警方前後逮捕6人，不過繼前公公情婦「容容」被獲准保釋，前夫朋友也被放出來了。

日前港警在大埔龍尾村找到蔡天鳳頭骨和雙腿，6日DNA比對結果出爐，與蔡天鳳完全吻合，目前警方仍在追查其他遺骸部位，但涉嫌協助前夫逃亡到澳門的朋友林男(41歲，遊艇職員)卻被獲准保釋，根據《香港01》報導，九龍城法院審理後，林男被延至5月8日再審，以協助警方調查，期間不得離開香港、需交出所有旅遊證件，且得告知居住地，一周還得到警局報到2次。

檢方指控林男，上月24日涉嫌明知鄺姓前夫涉嫌謀殺罪，卻收取30萬港幣(約117萬新台幣)酬勞，幫助鄺姓前夫搭乘遊艇逃至澳門，意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助犯罪，對此，辯方提出以2萬現金(約7萬新台幣)交保，但法官認為涉案情節重大，提高保釋金到5萬元(約19萬新台幣)，而目前林男已在下午1點離去。

關於蔡天鳳一案，涉案的鄺姓前夫一家，包括前夫本人、前公公、前夫兄長都被控謀殺罪，至於前婆婆則被控妨礙司法公正罪，4人皆不得交保，而前公公情婦「容容」日前被控「協助罪犯」遭到逮捕，已在2月28日獲准保釋，因為檢方認為涉案情節較為輕微，但3月底之前都要向警方報到。