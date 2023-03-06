南韓青龍影帝劉亞仁日前因涉嫌濫用俗稱「牛奶針」的藥物異丙酚，遭警方採集尿液、體毛檢查，近日結果出爐，不只異丙酚結果呈陽性，更包括大麻、古柯鹼和K他命等都呈現陽性反應。消息曝光後嚇壞一眾網友，更有人狂轟是「出櫃密友」崔河那帶壞他，卻不料崔河那卻刪親密照切割。

劉亞仁雖多年來甚少與女星傳出緋聞，面對網路謠言，也始終未正面公開性向，但他曾於2019年的「國際出櫃日」時在IG上傳與一名男子的親密合照，並於2021年曬出一張已出櫃藝術家崔河那（최하늘）的正面照，引起網友瘋猜他此舉是在暗示有了交往對象，連韓媒的相關報導，都暗指崔河那是他的男友，讓粉絲們相信兩人即便不是「真情侶」，關係也非同一般朋友。

而當劉亞仁的體毛檢查結果出爐後，有不少網友紛紛前往崔河那的IG貼文下方留言，指出：「確定(檢測結果)是陽性了，你不出來說些什麼嗎？」更有部分民眾不僅認為是他帶壞劉亞仁，還要求他對此負起責任，留言：「若是劉的男朋友，應該愛他，並讓他遠離毒品」、「請照顧好他，永遠不要離開他」、「你應該也需要被調查。」

此外，有網友在崔河那最近的貼文中點出他很久沒有更新IG，未繼續放出與劉亞仁的相關合照，質疑他想和劉亞仁切割。而崔河那自風波開始以來始終保持沉默，並未對各種謠言做出回應。

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