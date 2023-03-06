日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍充斥太多外省人，9成退役軍官赴陸出賣情資，這讓退輔會主委馮世寬氣得大罵「放他媽的屁」。對此，前立委郭正亮今（6）日就表示，「日媒《經濟新聞》一定有來源的，他們不會自己亂掰，所以一定是有訪問到誰，某人給他錯誤的訊息，而那個人一定也是『軍』，或是安全部門裡面有相當身份的人」，引發討論。

郭正亮6日在中天節目《大新聞大爆卦》中建議，對於日媒《經濟新聞》的這份報導「是駐台的兩位日經新聞的記者寫的，那以後這兩個記者所有的政府相關的記者會，都不準他們參加，本來就是要這樣」，郭正亮更強調，「日媒《經濟新聞》一定有來源的，他不會自己亂掰，所以一定是有訪問到誰，某人給他錯誤的訊息，而那個人一定也是『軍』，或是安全部門裡面有相當身份的人」。

郭正亮最後也說，「他們記者倫理還是有的，他們是要保護來源」，不過郭正亮也提及，「但這兩個記者的程度差到不知道該怎麼說，歷來的國防部長怎麼可能都是外省人，要去推論有很多人在中國大陸賣情報，即便有個案被查到，也是要根據事實報導，怎麼可以推論是九成呢？」