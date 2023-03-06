隨著大陸各地方政府財政困窘，大陸官媒發表評論指出，黨政機關過緊日子必須作為常態化紀律要求，揮霍公款的違法違規行要嚴肅查處。

中共國務院所屬《經濟日報》發表評論稱，近年經濟受一系列超預期因素衝擊，經營主體面臨不少新的困難，黨政機關過緊日子不是一時之需，必須作為常態化紀律要求，要加強財會監督，對揮霍公款的違法違規行要嚴肅查處。

評論說，每年兩會，黨政機關過緊日子都成為受關注的話題，一再提出和強調這個原則，原因在於這不僅是應對當前財政收支矛盾之舉，更是弘揚勤儉節約精神的需要。

評論強調，黨政機關要堅持勤儉辦一切事業，精打細算地花每一分錢，從嚴控制剛性支出，特別是要大力壓減「三公」經費支出、遏制違規興建樓堂館所等。

文章要求，過緊日子既要成為自覺，也需要有強有力的制度約束，中國持續推進建立現代預算制度，任何支出必須以列入預算為前提。預算通過後，必須嚴格執行，不得隨意進行追加，嚴禁超預算、超標準安排支出。

尤其是一些地方和官員違規建設樓堂館所、揮霍浪費公款的現象屢禁不止，有的甚至觸目驚心。對此，要加強財會監督，對違法違規行為要嚴肅查處，依法依規開展追責問責，使財經紀律真正成為不可碰觸的「高壓線」。