烏東小鎮巴赫穆特(Bakhmut)已堅持了10個月，俄軍已3面包圍該鎮，烏克蘭守軍是否要撤離？德國圖片報( Bild)稱，此事在烏克蘭高層出現矛盾的觀點，總統澤倫斯基傾向繼續堅守，但烏克蘭部隊總司令扎盧日內(Valerii Zaluzhnyi)則認為應該撤退。

圖片報報導稱，早在幾星期前，扎盧日內就已經建議部隊該從巴赫穆特撤退，因為保留部隊相當重要。

但是烏克蘭政府則有另一種說法，政府表示，繼續防守巴赫穆特是正確的，因為可以持續傷害與削減俄羅斯部隊與和裝備。然而，根據該報的引用其他消息來源，多數守軍認為防守已經難以為繼。

一位不願透露姓名的烏克蘭軍事分析家說：「位在巴赫穆特的絕大多數守軍不明白為什麼要繼續防守這座城市。」

另一位烏克蘭軍事分析師說，目前烏軍和俄軍的傷亡比例為1:7，這也是烏克蘭軍方力守巴赫穆特的原因。然而，在三星期前，俄羅斯人佔領北邊的卡拉斯納霍拉(Krasna Hora)，那時就應該撤軍了。堅持巴赫穆特的決定原本是對的，但固執一城一地就不知變通了。

與此同時，烏克蘭總統辦公室在3月6日的報導，澤倫斯基、扎魯日內與其他官員就巴赫穆特局勢舉行了會議，最後的結論是繼續防禦巴赫穆特。這究竟是政府的命令，還是軍方被說服思而贊成，就不得而知。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)告訴記者，巴赫穆特對烏克蘭軍隊的「象徵性大於戰略性」，他認為烏克蘭從巴赫穆特撤軍，不會是造成戰局轉向這樣的重大挫折。

烏克蘭步兵告訴《基輔獨立報》，為了填補防線，烏克蘭只能派出毫無準備的新兵前往，在沒有裝甲車、迫擊砲、大砲、無人機和戰術消息的情況下，盡可能地生存，這非常不好。