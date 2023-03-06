第一銀行長期經營薪轉客群，持續提供客戶最優質的薪轉服務與專屬優惠，自今年推出「第e薪攻略」活動，已吸引數萬名客戶參與。在迎接春暖花開的3月，多數民眾都已開始規劃今年度的旅遊行程，「第e薪攻略」也加碼推出「薪美元優利定存」薪轉戶專屬方案，享88天期年息高達4.28％的專案利率。

為滿足眾多薪轉戶需求，第一銀行新推出的「薪美元優利定存」專案承作門檻只要1,888美元，相當優惠且親民，即日起至3月底止，進入活動網頁點選「我要發發」優惠入口按鈕，以新臺幣換匯轉存美元定存，即可享88天期年息4.28％專案利率及匯率3.5分減碼優惠，讓客戶匯利率雙享，不論想出國暢遊、或者來趟國旅小確幸，都可以輕鬆完成心願。

第一銀行「第e薪攻略」的各項好康活動也即將進入倒數，3月底前只要登入「薪轉戶專區之任務中心」並完成薪轉限定任務，即可參加現金或粉獅幣抽獎，最高有機會抽中現金2萬元大獎，還可獲得廣受歡迎的IP角色小粉獅限定版電子明信片。此外，只要動動手指完成好友分享任務，就可樂抽現金200元，還瞄準客戶旅遊前置需求，邀請薪轉戶註冊成為第e網路投保會員，提早了解投保資訊，讓每趟出遊行程更加安心有保障，再加碼享現金100元抽獎機會。

第一銀行用心推動數位普惠金融，為照顧廣大薪轉客群，除了持續優化「薪轉戶專區」服務、協助客戶開源節流之外，更要提供薪轉戶專屬產品優惠及好康活動，讓客戶靈活運用「薪」活水，邁向「薪」樂活時代。