倫敦金屬交易所3個月銅期貨價在6日盤中上漲0.2％，鋁價下跌0.5％。倫敦黃金現貨價上漲0.4％至每盎司1,862美元。Peak Trading Research主管惠特康（Dave Whitcomb）表示，債市反映聯準會下次升息2碼的機率約33％，若真如此將助長美元匯率，相對壓迫商品行情。
鮑爾演說前夕 金屬行情好壞參半
聯準會主席鮑爾7日演說可望透露升息動向，以致演說前夕金屬行情好壞參半。
聯準會主席鮑爾7日演說可望透露升息動向，以致演說前夕金屬行情好壞參半。
倫敦金屬交易所3個月銅期貨價在6日盤中上漲0.2％，鋁價下跌0.5％。倫敦黃金現貨價上漲0.4％至每盎司1,862美元。Peak Trading Research主管惠特康（Dave Whitcomb）表示，債市反映聯準會下次升息2碼的機率約33％，若真如此將助長美元匯率，相對壓迫商品行情。
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