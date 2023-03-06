倫敦金屬交易所3個月銅期貨價在6日盤中上漲0.2％，鋁價下跌0.5％。倫敦黃金現貨價上漲0.4％至每盎司1,862美元。Peak Trading Research主管惠特康（Dave Whitcomb）表示，債市反映聯準會下次升息2碼的機率約33％，若真如此將助長美元匯率，相對壓迫商品行情。