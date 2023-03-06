本周天氣晴朗穩定，各地都可以見到陽光露臉。對此，一位基隆網友表示，「不知道為什麼突然發現已經開始想念雨神，那種灰濛濛細雨了的感覺⋯」，貼文一出引發熱議，許多基隆人紛紛開罵，直呼「拜託你千萬不要有這種想法…」，甚至懷疑他不是土生土長的基隆人，才會想念雨天。

原PO在臉書社團「基隆人日常」發文分享多張基隆雨天照片，表示「不知道為什麼突然發現已經開始想念雨神，那種灰濛濛細雨了的感覺⋯」，照片場景則是圍繞著海洋廣場的各種降水風景照。

對此，經歷冬季多日雨天的許多基隆人紛紛回應，「拜託你千萬不要有這種想法…」、「你自己去想，我們並不想」、「你這是什麼邪惡念頭？」、「看到這篇怎麼有很生氣的感覺」、「你自己喜歡，請不要連累別人」、「基隆人不喜歡這則貼文」、「你是不是失戀了還是被甩了」、「你…南部搬上來的是吧」。

另外還有網友針對原PO思念雨天，建議他可以自己在家中營造雨天的感覺，「打開你家的蓮蓬頭，廁所不要開燈，不要撐傘，記得穿衣服」。