綜合陸媒報導，傑富瑞認為，安卓手機的降價幅度保持穩定，但iPhone 14的降價幅度擴大，銷量在接近2月底時與2022年同期相比繼續下降，且跌幅達到雙位數，該行仍看衰整體前景。雖然安卓陣營的旗艦機型將於2023年下半年進行規格升級，但安卓手機扣除三星後的全球市占率僅4.6％。

傑富瑞又指，大陸智慧手機OEM（代工生產）廠商對2023年上半年的前景持保守態度，但是對2023年下半年的前景更加樂觀，因此可能會在下半年推出更多新機型，包括旗艦機型。