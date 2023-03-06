綜合陸媒報導，傑富瑞認為，安卓手機的降價幅度保持穩定，但iPhone 14的降價幅度擴大，銷量在接近2月底時與2022年同期相比繼續下降，且跌幅達到雙位數，該行仍看衰整體前景。雖然安卓陣營的旗艦機型將於2023年下半年進行規格升級，但安卓手機扣除三星後的全球市占率僅4.6％。
傑富瑞又指，大陸智慧手機OEM（代工生產）廠商對2023年上半年的前景持保守態度，但是對2023年下半年的前景更加樂觀，因此可能會在下半年推出更多新機型，包括旗艦機型。
投行傑富瑞最新報告指出，儘管大陸智慧手機售價打折，但2月銷量與2022年同期、2023年1月相比均持續下降。展望未來，該行仍看衰大陸智慧手機市場前景。反觀市調機構IDC則寄望下半年表現。
綜合陸媒報導，傑富瑞認為，安卓手機的降價幅度保持穩定，但iPhone 14的降價幅度擴大，銷量在接近2月底時與2022年同期相比繼續下降，且跌幅達到雙位數，該行仍看衰整體前景。雖然安卓陣營的旗艦機型將於2023年下半年進行規格升級，但安卓手機扣除三星後的全球市占率僅4.6％。
傑富瑞又指，大陸智慧手機OEM（代工生產）廠商對2023年上半年的前景持保守態度，但是對2023年下半年的前景更加樂觀，因此可能會在下半年推出更多新機型，包括旗艦機型。
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