英媒近傳出華為放棄在英國劍橋打造研究園區的計劃，在該項目華為原打算投資10億英鎊用於光電子的研發與製造，華為回應媒體的傳言稱，目前計劃仍在進行中。不過媒體指出，華為必須在今年8月前動工，否則可能失去開發許可證。

據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，華為在2018年以3700萬英鎊購買該塊500英畝的用地，用於開發寬頻、晶片和人工智慧軟件，並作為華為海外光電子業務總部。園區在2020年獲得規劃許可，原計劃前年完成首階段建設，但疫情以來工程一直處於「評估」狀態。

華為園區所在的薩沃斯頓（Sawston）地區地方議員布萊恩·米爾尼斯(Brian Milnes), 說，本人和其他人多次嘗試聯繫公司代表，該公司一直沒有對該園區計劃做出回覆。

報導說，依合約華為須在8月前動工，否則可能失去許可。華為一位發言人表示，公司還在評估劍橋園區項目，「我們知道規劃申請的狀況，在疫情期間將其置於內部審查評估狀態」。該發言人拒絕透露華為是否有意在截止日期前開工建設。

早在2017年，華為就計劃將其投資規模高達數十億英鎊的光晶片研發中心和工廠放在英國。2018年底前後，華為斥資3750萬英鎊，從美國生物技術公司NWBio手中買下這一塊位於英國劍橋南部的薩沃斯頓，佔地550英畝的土地，欲建造全新的英國研發中心。除去無法開發的農地部分，其中約有100英畝可以被用來建設新園區。

2019年初，華為啟動了在該地建設光晶片研發中心和工廠一期工程規劃的申請流程，2020年6月正式宣佈位於劍橋園區的第一期工程規劃已經獲批，計劃投資規模10億英鎊，預計將帶來400多個工作崗位，落成後將成為華為海外光電子業務總部。

然而，僅時隔一個月不到，英國政府突然宣佈從2020年12月31日起禁止再向華為採購新的通訊裝置，正式封殺華為5G業務，5G網中現有的華為設備須在2027年前拆除。