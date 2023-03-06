根據大陸國家統計局3月1日資料，大陸製造業採購經理人指數（PMI）2月份月增2.5個百分點至52.6％，高於臨界點，顯示製造業景氣水準續升；非製造業商務活動指數則月增1.9個百分點至56.3％，也相對呈現恢復態勢轉佳。

兆豐中國A股基金研究團隊表示，最近大陸全面實行股票發行註冊制，顯示大陸資本市場邁入成熟階段，有助A股市場向上趨勢，搭配市場預期最震盪階段已渡過，加上政策推動擴大內需、激勵消費力道。近一個月上證A股指數走揚0.45％，領先於滬深300指數的-1.82％、MSCI世界指數的-2.3％；累計今年以來上證A股指數漲幅6.16％，也勝過MSCI世界指數的4.57％，顯示A股市場沸騰態勢延續。

兆豐中國A股基金研究團隊並指出，受益於經濟預期改善與政策周期回暖的價值，預計有助房地產產業鏈、金融與銀行、消費品、化工等族群釋放彈力向上；受益於地緣政治和產業鏈與環境變化的安全性主題，如軍工建設、醫藥、能源安全、高端製造等題材維持基本面健全性之外，也持續深具產業競爭格局，適合於回檔時分批納入投資組合中。

展望未來，大陸疫情最大的衝擊將走向結束，搭配穩健增長政策的持續加持之下，經濟可望穩步走升，建議長線上維持積極正面態度，採取定期定額或分批加碼的方式納入含有內需A股的投資題材，相對有望搭上景氣翻轉的順風車，以期追求A股資產增長的契機。