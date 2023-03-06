繼新竹市立棒球場被挖出磚塊、電線等廢棄物後，新竹市長高虹安6日查看新竹漁港國際風箏賽場紅火蟻防治狀況時，另發現草皮土層有磚塊、玻璃等廢棄物。媒體人謝寒冰在《新聞大白話》節目強調，風箏競賽場的土本來就是回填土，是去挖南寮漁港跟青草湖的堰塞土回填，這個工法OK，但要去查後來是否又有人去傾倒廢土？此外，新竹市現在紅火蟻列管的地方有232處，紅火蟻會對台灣產生生態浩劫，要有系統整體去查。

謝寒冰表示，重點是台中洲際棒球場，為什麼花比你少的錢，做得比你快，驗收通過，也不會讓球員受傷，能符合國際比賽標準？你花的錢比人家多，工期比人家慢，然後做的品質還比人家落漆？這到底發生什麼事情？都不用去研究嗎？相關的責任到底是什麼？監察院去查了半天，到底查出所以然沒有？我們的監察院基本上跟廢掉了沒什麼兩樣，每一次都雷聲大雨點小，查了半天，隨隨便便稍微講兩句就算了？

「所以我認為就是，新竹所有的工程，全部都要徹查了！」謝寒冰強調，高虹安現在就是每個禮拜去逛一個地方就好，地上隨便踢兩腳就可以出東西。

謝寒冰提到，也應該幫小智解釋一下，漁港旁邊這個風箏競賽場，這個土本來就是回填土，是當初去挖南寮漁港跟青草湖的時候，因為那邊會堰塞，所以就把那個土挖出來，就回填在這個地方，這個是OK的！但是問題是，為什麼會有磚塊跟玻璃？是不是後來又有人去傾倒什麼東西？這個要去查，因為也許一開始工法本身沒錯誤，但是後來出了什麼問題。

「然後這個地方紅火蟻為什麼長那麼快？」謝寒冰指出，聽說小小一個新竹，現在紅火蟻列管的地方有兩百多處！這到底又發生了什麼事情？因為他們一直有在投藥，可是愈投藥，好像紅火蟻愈多？紅火蟻是會對台灣整個生態產生浩劫的！這都是要去注意的地方。所以要整個有系統地全體去查，而不是頭痛醫頭腳痛醫腳，不把整個問題找出來的話，同樣的問題會一而再、再而三地發生的。