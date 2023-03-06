新生代歌手余曼曼因爲在17直播唱歌獲得冠軍，被經紀人相中發單曲。近日更受邀錄製中視《我愛冰冰Show》，「才知道原來排通告上節目做宣傳很真的不容易，而且現在唱歌表現的節目是少之又少，這次能上冰冰秀的節目讓我十分感動，我跟我家人興奮到晚上都沒有睡覺。因為我家人也很喜歡冰冰姐，這一次第一次進攝影棚錄到冰冰秀的節目，超級無敵的感動又緊張。」

她謙虛的說，「聽說新人一般要想上這麼紅的節目，尤其是收視第一的節目是不容易的，很感謝冰冰姐能讓我上這麼優質的節目，在錄影的過程中有特別的照顧我。聽說很多人都要上這節目都排滿了，這次認識到我經紀人的好友陳孝志，因為他的引薦才能讓我上冰冰秀的節目，認識到冰冰姐。讓我出乎意料的是冰冰姐人好親切喔，而且還會特別的照顧我，教我走位，如何抓鏡頭。」

她在節目中特別表演白冰冰超紅歌曲〈阿娜答〉，「姐給我的分數說及格了，還不斷地鼓勵我叫我加油！現在這個網路的時代，能像冰姐姐前輩這樣子提攜後輩，照顧後輩的人真的很少了。中間一度還鬧了一個笑話，因為冰冰姐說要唱流行45轉，我當時傻到說我沒有聽過這首歌曲流行45轉，怎麼辦？而且還要唱出45轉音？我真不會，是誰唱的？後來才知道那個是以前的年代叫流行45轉大家一起合唱，現場所有人都笑到不行。」