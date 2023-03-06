中央氣象局地震報告指出，今（6）日22：34發生芮氏規模4.0地震，震央在宜蘭縣政府南南東方24.2公里，位於宜蘭縣蘇澳鎮，地震深度12.3公里。各地最大震度宜蘭3級，花蓮2級，新北1級。

對此，許多網友紛紛表示，「宜蘭有感」、「宜蘭搖爆」、「內湖抖一大下」、「小規模地震的樣子」、「台北超級微感，以為是頭暈」、「桃園略微有感」、「羅東大」、「基隆有感」、「八成又是南澳吧，這幾天狂震」。

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