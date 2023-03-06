2024藍營總統大選仍未定，甚至有消息傳出新北市長侯友宜的幕僚已經在尋覓物首人選，並開出「女性、專業、有留美相關資歷人選」3項條件，國民黨立委李貴敏符合相關條件，成為被點名的人選之一。李貴敏6日更強調「這個時間點大家有希望、有興趣的都出來談，我們要贏這場選戰，大家就要坐下來談，不是再去內鬥搶半天」，引發討論。

李貴敏6日在中天節目《頭條開講》中表示，「2024太重要了，並不是只有對國民黨而已，是對於我們整個國家來講非常重要的一役，只准贏不准輸，而且這也是老百姓的期待，就是下架民進黨」，對於傳言指出會不會成為侯友宜2024的副手，李貴敏表示，「只要能夠達到最終的目的下架民進黨，不一定是要我，更何況我跟侯友宜搭配，侯市長並沒有徵詢我，所以我很難講說要有怎樣的反應」。

最後李貴敏更直言，「最重要的一點就是，這個時間點大家有希望、有興趣的都出來談，我們要贏這場選戰，大家就要坐下來談，要把這個結解掉，不是再去內鬥搶半天，民進黨最會見縫插針，我們真的要避免」。