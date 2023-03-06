馬祖莒光鄉由於運補貨船21天未靠港補給，駐守阿兵哥在西莒沙灘留字，抱怨沒肉可吃，引起各界重視。一名熟知外島運補作業的網友發文分析，就算貨輪不開，運補也非難事，不能推諉於海象不佳，「南竿、東引都有吃的，就莒光沒有」，認為是軍官不作為，才會引發士官兵不滿。

「這次根本不是海象的問題啦，你南北竿東引官兵沒東西吃嗎？」一名網友在PTT軍武板發文指出，今年台馬之星和台馬輪除了歲修停航都有開，馬祖人也都有正常飯可以吃，只有莒光島快一個月沒有補給，認為運補並不難，只要客船可以開就不會沒東西吃，南竿找人放上船，莒光拿貨就好。

針對馬防部說明，軍租民輪海象不佳一個月沒開，已經協調南竿肉商調貨給莒光。原PO也質疑，如果台馬間不能開船，南竿莒光也不能開船，南竿哪來的貨調給莒光，怎麼調給莒光？

原PO進一步解釋，就算貨輪不開，客船也可以送，海巡也可以協調，高賓要去高亮莒（高登、亮島、莒光）都會請海巡派船，如今官兵斷貨快一個月，客船不用、海巡不找，現在又可以請南竿肉商送貨，「會信國軍說法的人的人，信仰要很足才行」。

原PO也分享外島運補規定，認為此次事件是馬防部要負最大責任，今天如果是天氣原因，所有交通都斷，士兵出來哭夭，那可以說他是草莓，但今天是因為軍官不作為，讓官兵應有的福利受損，當然是檢討軍官，會去檢討士官兵的也很有事。