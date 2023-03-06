中華隊第2場官辦熱身賽靠著林立、張育成都開轟，替補上陣郭天信也有長打演出，8局打完以7比2擊敗富邦悍將，熱身賽取得10連勝，總教練林岳平賽後表示，目前球隊狀況非常理想，會帶著這股氣勢，明天練習再調整1天，面對8日開打的第5屆世界棒球經典賽。

中華隊在1月底展開集訓，2月14日進入實戰階段，與中職各隊進行自辦熱身賽，加上這2場官辦熱身賽，共取得熱身賽10連勝，明天中華隊將在台體大進行最後練球，8日首戰將碰上巴拿馬。

「餅總」認為，在熱身賽階段不管是對手還是中華隊，心情上都只是練習，正式開打後各隊求勝慾望出來或是有發生失誤後，比賽進行到最後會有什麼波動沒人敢預設，「只能告訴球員往正面看、持續去表現，不管最後結果如何，抬頭挺胸面對所有事。」

此役中華隊共讓8名投手連番上陣，黃子鵬先發2局，李振昌、陳冠偉、陳冠宇、陳禹勳、吳哲源各投1局，呂彥青只用1球就解決1人次，再換宋家豪後援0.2局。

其中陳冠宇在滿壘時投出保送失1分，宋家豪則是挨戴培峰陽春炮，是唯二有失分的中華隊投手。賽後林岳平談到陳冠宇的表現，他認為，這局陳冠宇會碰上較大是因為內野守備形成內野安打，讓他面臨無人出局一、二壘有人情況。

後來教練團在一壘空著的情況選擇故意保送打者形成滿壘，希望透過熱身賽測試投手能否用雙殺化解，林岳平說：「結果下一個打者又投出保送掉分，這也是讓投手知道這是比賽中可能會發生的，必須知道如何幫球隊守下分數。」