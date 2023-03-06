不論過去兩年多的疫情曾經如何挹注宏達電的VR／元宇宙軟硬體與生態系統，宏達電營收一年比一年低的模式至今還沒有解除，2月營收為2.51億元、年減21％，累計前2月營收為4.66億元，年減31.34％，2月營收比1月成長17％，應有一大半是來自於工作天數恢復正常。
創下宏達電史上最佳VR產品預購量的一體機Elite XR在2月底上市，對3月營收的貢獻度有機會大於2月，或有機會讓宏達電今年3月營收像往年一般再向上跳一階。
隨著工作天數恢復正常，宏達電2月營收回升至2.51億元，比1月成長17％，但仍比去年同期大減21％，從營收來說，似乎與宏達電董事長王雪紅先前表示今年要對股東有交代、也就是要獲利的目標有點背道而馳，另外，創下宏達電史上最佳預購成績的VR一體機Elite XR已在2月底上市，熱度能否延續下去將是接下來的看點。
不論過去兩年多的疫情曾經如何挹注宏達電的VR／元宇宙軟硬體與生態系統，宏達電營收一年比一年低的模式至今還沒有解除，2月營收為2.51億元、年減21％，累計前2月營收為4.66億元，年減31.34％，2月營收比1月成長17％，應有一大半是來自於工作天數恢復正常。
創下宏達電史上最佳VR產品預購量的一體機Elite XR在2月底上市，對3月營收的貢獻度有機會大於2月，或有機會讓宏達電今年3月營收像往年一般再向上跳一階。
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