不論過去兩年多的疫情曾經如何挹注宏達電的VR／元宇宙軟硬體與生態系統，宏達電營收一年比一年低的模式至今還沒有解除，2月營收為2.51億元、年減21％，累計前2月營收為4.66億元，年減31.34％，2月營收比1月成長17％，應有一大半是來自於工作天數恢復正常。

創下宏達電史上最佳VR產品預購量的一體機Elite XR在2月底上市，對3月營收的貢獻度有機會大於2月，或有機會讓宏達電今年3月營收像往年一般再向上跳一階。