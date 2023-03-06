43歲女星李蒨蓉擁有亮眼外型和纖細身材，經常透過社群跟粉絲互動，日前她接到顯示「+886」的市內電話，見到不是怪號碼，不疑有他放心接聽，沒想到竟是詐騙集團，還能精準說出她的消費行為，讓李蒨蓉氣炸表示：「這算是個資外洩嗎？」，掀起網友一陣熱議。

6日李蒨蓉發文表示周六晚間接到詐騙集團來電，精準說出她在幾月幾號，在哪個知名寵物連鎖店，購買什麼商品、消費金額多少，並表示因為後台人員疏忽，誤把她當成批發商，每個月均會自動扣款，讓本來很有耐心聽的她，越聽越不對勁，回覆對方是用現金付款，有問題會去問門市，電話就立刻掛斷了。

不過李蒨蓉事後越想越氣，直言：「為什麼詐騙集團知道我的消費行為，這算是個資外洩嗎？」，好在過兩天收到店家通訊軟體通知，提醒顧客小心詐騙，意味著企業有在關注此事，而透過這件事，李蒨蓉提醒粉絲們務必小心，「詐騙手法層出不窮，消費者千萬不能掉以輕心！別以為詐騙者了解你就上鉤了！」，更呼籲企業注意個資問題，「更期盼各商號搭好防火牆，保護客戶資料安全！」

貼文曝光後，許多網友皆接過類似電話，「我前兩天也接過這樣的電話，重點是我沒買過那樣商品，有點亂槍打鳥..但以後此類電話我都會說我沒買過此商品」、「最近也收到＋886開頭的詐騙電話，號碼還跟該公司客服專線一樣欸」、「我最近也是都是台北電話一直打來，我接1、2次對方沒出聲，之後晚上都連打5-6通，我就不接，因這回撥回去聽說要付費，也是另個手段詐騙。」