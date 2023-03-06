《全動法》擴權爭議引發軒然大波，行政院長陳建仁先前說《全動法》要下架，南投補選後談及此事又改口說「沒有要下架修法，要修得更好」。前大使介文汲6日在《新聞大白話》節目強調，總統蔡英文在這件事真的是有苦難言，在這種時候推這個政治自殺的案子，其實不是她的意思。因為是蔡英文的老闆叫她做的，而蔡英文的老闆並不是全台灣人民，而是美國、美國總統拜登這個後台老闆，直批蔡英文該去領美國薪水。

「我很少說要體諒一下蔡英文，不過這件事蔡英文真的是有苦難言！」介文汲表示，說實話，這個不是她的意思，是她的老闆的意思，蔡英文的老闆不是台灣人民，她的老闆是美國，是拜登。這個案子在這種時候推出來，除非她是政治自殺，這種叫政治自殺，這種案子提出來，還要不要選？九合一才大敗，現在提這種案子，還要不要選？可是她為什麼還是非得試一下，因為她的後台老闆，她真正的老闆叫她做！

介文汲提到，所以很奇怪，我們台灣人民選出了蔡英文坐這個位子，結果她不聽台灣老百姓的，她聽我們十萬八千里以外的另外一個國家的話，所以她有苦難言。現在民間反應這麼強烈，軒然大波，一片罵聲，她只敢說我現在撤回去修改一下而已，都不敢說我不推。照正常情況下這麼會選舉的蔡英文，下面一堆選舉策士，怎麼會推這種無腦方案？「能改變什麼呢？妳全動又能怎樣呢？」

介文汲說，全台灣家裡面有小朋友的、年輕人，哪一個不義憤填膺？真的要跟她興師問罪了，她都不出來講話，叫陳建仁。都忘記他是行政院長了，他到底在幹嘛？什麼事情都沒看到他，我們現在還有行政院嗎？還有院長嗎？根本都沒有看到這個人，要貼尋人啟事了。

「出來話也講不清楚，也不撤案，你要乾脆一點，可是他不敢啊，因為完全是老闆的意思！」介文汲強調，蔡英文既然聽別人的話，那薪水就去領美國的薪水。